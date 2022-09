Come è nato il pastrocchio sul tetto agli stipendi pubblici che Draghi vuole risolvere (Di martedì 13 settembre 2022) Alla fine ai più alti funzionari di Palazzo Chigi tocca recitare la parte dei fessi, di quelli che si sono fatti prendere per il naso. Che non è una cosa onorevole, ma che val... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) Alla fine ai più alti funzionari di Palazzo Chigi tocca recitare la parte dei fessi, di quelli che si sono fatti prendere per il naso. Che non è una cosa onorevole, ma che val... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ilpost : Se ne riparla dopo la scoperta della più grande rappresentazione fallica di epoca romana mai conservata. Storia bre… - a_alibrandi : RT @CorteggioM: La #nato recluta ex militari come me offrendo 15 mila € mensilinper arruolarsi come indipendenti in ucraina ma manco x… - Paola18439710 : RT @SfigaCatrame: Sorpresa sorpresa, i soldati di #Zelensky in #Ucraina sono mercenari pagati dalla #Nato. Un po' come i giornalisti di #Re… - robreg1 : RT @ilfoglio_it: Arriva a sorpresa il via libera del Senato a una deroga ai compensi dei manager fissati per 240mila euro. L'attesa per una… - Carlo_D___ : RT @SfigaCatrame: Sorpresa sorpresa, i soldati di #Zelensky in #Ucraina sono mercenari pagati dalla #Nato. Un po' come i giornalisti di #Re… -