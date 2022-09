Colton Herta: il pilota riceverà la superlicenza? (Di martedì 13 settembre 2022) L’idoneità alla superlicenza di Colton Herta è al centro di ciò che resta della pazzesca stagione della Formula 1 per il 2023 mentre la Red Bull cerca di ottenere il permesso per lui di correre per AlphaTauri. L’Herta è stata schierata dalla Red Bull per sostituire Pierre Gasly nella sua seconda squadra, con Gasly che verrà rilasciato per unirsi all’Alpine se la Red Bull riuscirà a farcela. Per correre in F1, però, Herta ha bisogno di una superlicenza. Per ottenerlo ha bisogno di 40 punti di superlicenza per soddisfare i criteri di ammissibilità della FIA, e attualmente è a corto di quel conteggio perché il sistema FIA giudica IndyCar duramente. Nyck de Vries: il pilota è attenzionato dalla Williams Colton ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) L’idoneità alladiè al centro di ciò che resta della pazzesca stagione della Formula 1 per il 2023 mentre la Red Bull cerca di ottenere il permesso per lui di correre per AlphaTauri. L’è stata schierata dalla Red Bull per sostituire Pierre Gasly nella sua seconda squadra, con Gasly che verrà rilasciato per unirsi all’Alpine se la Red Bull riuscirà a farcela. Per correre in F1, però,ha bisogno di una. Per ottenerlo ha bisogno di 40 punti diper soddisfare i criteri di ammissibilità della FIA, e attualmente è a corto di quel conteggio perché il sistema FIA giudica IndyCar duramente. Nyck de Vries: ilè attenzionato dalla Williams...

