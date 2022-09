Colpo grosso dell’Inter: vince sul campo del Viktoria Plzen e si rilancia in Champions League (Di martedì 13 settembre 2022) Tre punti d’oro. L’Inter riscatta il ko all’esordio in Champions League e si rilancia per la qualificazione agli ottavi di finale. Colpo grosso sul campo del Plzen, la squasra di Simone Inzaghi ha confermato la superiorità dal punto di vista tecnico. I nerazzurri hanno fatto la differenza in contropiede e la partita è stata anche condizionata da un’espulsione. Inzaghi schiera in attacco la coppia formata da Correa e Dzeko, a centrocampo spazio e Mkhitaryan, Brozovic e Barella, in difesa c’è Acerbi. I padroni di casa rispondono con l’attaccante Chory. Già in avvio l’Inter prova a mettere le cose in chiaro e schiaccia gli avversari nella metà campo. La prima occasione è per Acerbi, al 20? il match si sblocca: Gosens serve Correa e Dzeko ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Tre punti d’oro. L’Inter riscatta il ko all’esordio ine siper la qualificazione agli ottavi di finale.suldel, la squasra di Simone Inzaghi ha confermato la superiorità dal punto di vista tecnico. I nerazzurri hanno fatto la differenza in contropiede e la partita è stata anche condizionata da un’espulsione. Inzaghi schiera in attacco la coppia formata da Correa e Dzeko, a centrospazio e Mkhitaryan, Brozovic e Barella, in difesa c’è Acerbi. I padroni di casa rispondono con l’attaccante Chory. Già in avvio l’Inter prova a mettere le cose in chiaro e schiaccia gli avversari nella metà. La prima occasione è per Acerbi, al 20? il match si sblocca: Gosens serve Correa e Dzeko ...

CalcioWeb : #ViktoriaInter La squadra di #Inzaghi non sbaglia: tre punti d'oro in #ChampionsLeague - FreeStefano : @KompagnaTeresa Colpo Grosso peraltro altamente educativo. Ho rivisto una puntata qualche tempo fa e Smaila faceva… - texlitfiba : @PianetaN L’ errore più grosso fu non espellere Ronaldo, dopo il colpo di karatè a Cragno, la in faccia. - KompagnaTeresa : Se fosse stati figli della working class come noi, I vostri genitori non solo non avrebbero avuto tempo per capire… - andrea8it : @giampaz E Putin potrebbe sentirsi alle corde, o quasi. Purtroppo costringere certi soggetti alle corde potrebbe po… -