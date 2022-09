Claudio Sterpin | “Liliana Resinovich mantenuta fredda in qualche frigorifero”

(Di martedì 13 settembre 2022) Dove sarebbe stata per 19 giorni, prima di suicidarsi? La domanda è stata posta oggi nel corso della trasmissione Ore 14 a, l’amico speciale della 63enne di Trieste. “Io l’ho dichiarato tra le righe già a gennaio che secondo me – noi dobbiamo credere fino in fondo al lavoro di questura e procura – non si sarebbe mai suicidata. Era in procinto di iniziare una nuova vita”.e le ipotesi sulla morte diIn collegamento con la trasmissione di Rai2,ha quindi ribadito la sua posizione rispetto alla morte di: “Immaginando il fatto, ho detto da subito, dopo il ritrovamento, che lei poteva ...

In più, pare che stesse vivendo una storia d'amore con, amore del passato rifiorito nei mesi precedenti: 'L'esame dei suoi dispositivi elettronici - ha aggiunto la criminologa - ...Clara Ceccarelli uccisa da ex, morto anche il figlio/ Ipotesi omicidio, "Sostanze..." LILIANA RESINOVICH, LE VERITA' DI SEBASTIANO VISENTIN EIl programma di Rete Quattro ha ...Claudio Sterpin, durante un collegamento in diretta nel programma "ore 14" trasmesso su Rai2, si è recato sul luogo del ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich continuando la sua lotta per scopri ..."Sebastiano piange piange piange, ma perché sapeva che da diversi mesi Liliana era fuori dal loro matrimonio, per non dire di più", così ha affermato Claudio Sterpin durante un servizio di Quarto Grad ...