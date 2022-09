Cingolani | nuovo decreto per imprese energivore | ' 20 terawattora a prezzo controllato'

(Di martedì 13 settembre 2022) Il ministro della Transizione ecologica apre all'energia nucleare: 'Un paese energivoro come l'Italia, come pensa di andare avanti solo con le ...

Il ministro della Transizione ecologica apre all'energia nucleare: 'Un paese energivoro come l'Italia, come pensa di andare avanti solo con le ...... Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto, hanno firmato il ... visto che prima di allora non avremo certo unEsecutivo', afferma Massimiliano Dona , presidente ...Il ministro della Transizione ecologica apre all'energia nucleare: "Un paese energivoro come l'Italia, come pensa di andare avanti solo con le rinnovabili" ...ROMA, 13 SET - "Domani faremo un decreto con un pacchetto di 20 terawattora di elettricità che verranno dati a prezzo controllato, seguendo una lista di imprese energivore concordata con l'Europa. In ...