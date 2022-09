"Ci siamo goduti la finale. Così la mia giovane Italia è sul tetto del mondo" (Di martedì 13 settembre 2022) Intervista a Yuri Romanò. L'opposto dell'Italvolley mondiale: "Grazie al ct titolare in azzurro prima che in Superlega..." Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Intervista a Yuri Romanò. L'opposto dell'Italvolley mondiale: "Grazie al ct titolare in azzurro prima che in Superlega..."

alicepvrpose_ : dybala con una giusta condizione fisica è questo si sa, segna e fa segnare. è stato un bel capitolo della nostra st… - cadiamofelici : sembra che sia esploso solo adesso e che con noi fosse meno di niente. ce lo siamo goduti, dybala è questo, ma è an… - solfa321 : @LaCappellaia4 ???? era un po prevedibile che IL momento sarebbe arrivato! Anzi che ci siamo goduti questi due anni!… - cosimobilbalo : @duncanismo_ @manenti_michele @giannattasius @acffiorentina In che senso non ci siamo goduti un singolo giorno? - duncanismo_ : @manenti_michele @giannattasius @acffiorentina mettiamoci anche che non ci siamo goduti un singolo giorno da quando… -