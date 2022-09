‘Chiuso’ per legionella un Hotel di Pomezia: il Commissario firma l’ordinanza (Di martedì 13 settembre 2022) E’ stato disposto il divieto di utilizzo dell’Hotel Principe a Pomezia. A firmare l’ordinanza, dopo il sopralluogo della Asl Roma 6, è stato il Commissario Prefettizio Dionisi il 9 settembre scorso. Nella struttura infatti, secondo l’ordinanza pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, sono stati riscontrati alcuni parametri non conformi alla normativa vigente in merito alla rete idrica. Leggi anche: Roma, torna l’allarme legionella nei Palazzi di Giustizia: richiesta bonifica immediata Le analisi dell’acqua all’Hotel Principe di Pomezia La ASL Roma 6 ha reso noto infatti gli esiti analitici delle esami effettuati dall’Arpa Lazio su campioni di acqua prelevati da diversi punti della rete idrica interna dell’Hotel sito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) E’ stato disposto il divieto di utilizzo dell’Principe a. Are, dopo il sopralluogo della Asl Roma 6, è stato ilPrefettizio Dionisi il 9 settembre scorso. Nella struttura infatti, secondopubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, sono stati riscontrati alcuni parametri non conformi alla normativa vigente in merito alla rete idrica. Leggi anche: Roma, torna l’allarmenei Palazzi di Giustizia: richiesta bonifica immediata Le analisi dell’acqua all’Principe diLa ASL Roma 6 ha reso noto infatti gli esiti analitici delle esami effettuati dall’Arpa Lazio su campioni di acqua prelevati da diversi punti della rete idrica interna dell’sito ...

