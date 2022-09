Chiede pizzo per conto di boss dei Casalesi, preso 29enne (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Napoli il 29enne Domenico Brancaccio, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, è emerso che Brancaccio avrebbe richiesto più volte il pizzo ad un imprenditore di Succivo (Caserta), in particolare la somma di 5mila euro, per conto del boss Antonio Cristofaro, alias Tonino di Cesa, detto “o’coccodrillo”, attualmente detenuto per reati di criminalità organizzata in quanto appartenente al gruppo “Caterino-Ferriero” del clan dei Casalesi. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Napoli ilDomenico Brancaccio, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, è emerso che Brancaccio avrebbe richiesto più volte ilad un imprenditore di Succivo (Caserta), in particolare la somma di 5mila euro, perdelAntonio Cristofaro, alias Tonino di Cesa, detto “o’coccodrillo”, attualmente detenuto per reati di criminalità organizzata in quanto appartenente al gruppo “Caterino-Ferriero” del clan dei. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Chiede pizzo per conto di boss dei #Casalesi, preso 29enne ** - cronachecampane : Chiede il pizzo per conto dei Casalesi: arrestato 29enne #Camorra #casalesi - Guss : @busettodavide Se un mafioso chiede il pizzo bisogna analizzare la situazione perché è complessa, dovrà sicuramente… - Diego03981216 : @penso_la @ifiglidellaRiv Esiste eccome, io mi sono spostato all’estero per questo, pagavo il 66/67% di “tasse” sul… - aviopene : @nicola_pizzo @roxgiuse @FilBarbera Non saprei, direi che sarebbe bene affrontare il problema come si affrontano tu… -