Chiara Ferragni mostra i suoi nuovi uffici (VIDEO) (Di martedì 13 settembre 2022) Il tour degli uffici di Chiara Ferragni In queste ore Chiara Ferragni ha pubblicato un VIDEO all’interno del quale vediamo i suoi nuovi uffici. L’influencer, infatti, ha deciso di mostrare ai fan il luogo su TikTok. Si parte, quindi, dall’ingresso con delle ampie vetrate. A sinistra il logo del suo brand brilla con i colori L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 settembre 2022) Il tour deglidiIn queste oreha pubblicato unall’interno del quale vediamo i. L’influencer, infatti, ha deciso dire ai fan il luogo su TikTok. Si parte, quindi, dall’ingresso con delle ampie vetrate. A sinistra il logo del suo brand brilla con i colori L'articolo proviene da Novella 2000.

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - SusannaCeccardi : I #Ferragnez hanno una doppia moralità. Mentre Chiara #Ferragni lancia appelli per la sicurezza nelle città italia… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - garba_ele : RT @DlORDEPP: Fedez e Chiara Ferragni a Monza senza aver mai visto una gara di F1 in vita loro solo per fare lo shooting nel Paddock come G… - ilaxvoid : RT @cantsleeep_: Per quanto riguarda la storia di Chiara Ferragni che va a farsi l'aperitivo su un ghiacciaio in elicottero, consiglio di l… -