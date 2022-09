Chiara Ferragni, la regina dei social messa alla porta | Neanche lei se lo aspettava (Di martedì 13 settembre 2022) Un duro colpo per la regina dei social. Proprio lei, con la sua vita così sopra le righe, ha dovuto incassare un brutto colpo. Ecco che cosa è successo. Chiara Ferragni (foto web)Chiara Ferragni non fa più parte del Cda di Tod’s. La comunicazione dell’esclusione della nota imprenditrice digitale nonché influencer è giunta tramite un report dell’azienda sui primi sei mesi di quest’anno. Il gruppo ha chiuso con i dati in crescita, con incassi che sfiorano il 17,4% rispetto al 2021, ma Chiara Ferragni non ne può più far parte come consigliere. I motivi dell’esclusione di Chiara Ferragni dal Cda La ragione è chiarita dal Cda stesso di Tod’s che ha fatto sapere di aver preso atto della ... Leggi su topicnews (Di martedì 13 settembre 2022) Un duro colpo per ladei. Proprio lei, con la sua vita così sopra le righe, ha dovuto incassare un brutto colpo. Ecco che cosa è successo.(foto web)non fa più parte del Cda di Tod’s. La comunicazione dell’esclusione della nota imprenditrice digitale nonché influencer è giunta tramite un report dell’azienda sui primi sei mesi di quest’anno. Il gruppo ha chiuso con i dati in crescita, con incassi che sfiorano il 17,4% rispetto al 2021, manon ne può più far parte come consigliere. I motivi dell’esclusione didal Cda La ragione è chiarita dal Cda stesso di Tod’s che ha fatto sapere di aver preso atto della ...

