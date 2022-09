Chi è stato Jean-Luc Godard, cineasta francese della Nouvelle Vague | Ecco perché lo ricorderemo (Di martedì 13 settembre 2022) Le sue pellicole hanno ispirato una generazione di registi iconoclasti, rompendo con la tradizione e lasciando una eredità senza pari Una giornata terribile per il mondo del cinema quella di oggi 13 settembre, giorno nel quale si è spento a 91 anni il regista Jean-Luc Godard. La notizia della sua morte, avvenuta ieri, è stata confermata dal quotidiano francese Liberation. Il regista franco-svizzero lascia dietro di sé un vuoto incolmabile, ma anche la certezza che le sue pellicole rimarranno un patrimonio eterno pronto a ispirare, come già accaduto, le generazioni seguenti. Ripercorriamo i momenti più salienti della sua carriera e le pellicole che più di tutte hanno segnato un’epoca, quella appunto della Nouvelle Vague. Ma non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 settembre 2022) Le sue pellicole hanno ispirato una generazione di registi iconoclasti, rompendo con la tradizione e lasciando una eredità senza pari Una giornata terribile per il mondo del cinema quella di oggi 13 settembre, giorno nel quale si è spento a 91 anni il regista-Luc. La notiziasua morte, avvenuta ieri, è stata confermata dal quotidianoLiberation. Il regista franco-svizzero lascia dietro di sé un vuoto incolmabile, ma anche la certezza che le sue pellicole rimarranno un patrimonio eterno pronto a ispirare, come già accaduto, le generazioni seguenti. Ripercorriamo i momenti più salientisua carriera e le pellicole che più di tutte hanno segnato un’epoca, quella appunto. Ma non ...

