Chelsea, Potter: «Scriviamo la storia del club a modo nostro» (Di martedì 13 settembre 2022) Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il Salisburgo: le sue dichiarazioni Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con il Salisburgo. LE PAROLE – «È l'inizio di un periodo davvero emozionante, mi ha emozionato la visione che ha la proprietà e quello che vuole ottenere per il prossimo futuro. La storia del club parla da sé, ma ora bisogna crearne un'altra e dobbiamo farlo noi a modo nostro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

