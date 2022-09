“Che voglio ordinare? Fate voi”: l’illuminante video dei The Jackal spiega perché i giovani non votano (Di martedì 13 settembre 2022) Dare una rapida occhiata ai sondaggi significa rendersi conto che in vista delle elezioni del 25 settembre il “partito” più votato è l’astensionismo, dato dall’ultima indagine dell’Istituto Piepoli al 31%. L’affluenza sarebbe quindi al 69%, sotto la soglia psicologica del 70%, praticamente la più bassa di tutta la storia repubblicana. A non votare sono soprattutto gli under-35, tenuti lontano dalle urne sia dalla quasi totale assenza di candidati giovani da cui potersi sentire rappresentati, sia dalla mancanza di realtà politiche che possano farsi portavoce dei temi più sentiti dai ragazzi. Non solo, va pure considerata l’ampia fetta di fuorisede che, rientrati a settembre nelle città in cui ha sede la propria università, non potranno votare: si tratta (come riporta L’Espresso) di circa 5 milioni di studenti (il 10% degli aventi diritto) tra i 18 e i 35 anni, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Dare una rapida occhiata ai sondaggi significa rendersi conto che in vista delle elezioni del 25 settembre il “partito” più votato è l’astensionismo, dato dall’ultima indagine dell’Istituto Piepoli al 31%. L’affluenza sarebbe quindi al 69%, sotto la soglia psicologica del 70%, praticamente la più bassa di tutta la storia repubblicana. A non votare sono soprattutto gli under-35, tenuti lontano dalle urne sia dalla quasi totale assenza di candidatida cui potersi sentire rappresentati, sia dalla mancanza di realtà politiche che possano farsi portavoce dei temi più sentiti dai ragazzi. Non solo, va pure considerata l’ampia fetta di fuorisede che, rientrati a settembre nelle città in cui ha sede la propria università, non potranno votare: si tratta (come riporta L’Espresso) di circa 5 milioni di studenti (il 10% degli aventi diritto) tra i 18 e i 35 anni, ...

