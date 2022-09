Che sballo i Verdi italiani che vedono i Verdi tedeschi come modello (Di martedì 13 settembre 2022) Al direttore - Giorgia Meloni vuole il termovalorizzatore in Sicilia (dove governa) ma non a Roma (dove è opposizione). Viceversa, il Pd lo vuole a Roma ma non in Sicilia. Il rigassificatore, all’inverso, FdI non lo vuole a Piombino (dove amministra), ma lo vuole a Ravenna (dove è opposizione). C’è qualcosa che mi sfugge?Luca Martoni C’è di più. Domenica scorsa, da Lucia Annunziata, sui Rai3, mi è capitato di ascoltare Angelo Bonelli, leader di un partito che non vuole nuovi rigassificatori, che non vuole sentire parlare di nucleare, che non vuole sentire parlare di carbone, dire che per i Verdi italiani il modello sono i Verdi tedeschi, che incidentalmente hanno appena dato l’ok a cinque nuovi rigassificatori, a un utilizzo ulteriore delle centrali a carbone e che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) Al direttore - Giorgia Meloni vuole il termovalorizzatore in Sicilia (dove governa) ma non a Roma (dove è opposizione). Viceversa, il Pd lo vuole a Roma ma non in Sicilia. Il rigassificatore, all’inverso, FdI non lo vuole a Piombino (dove amministra), ma lo vuole a Ravenna (dove è opposizione). C’è qualcosa che mi sfugge?Luca Martoni C’è di più. Domenica scorsa, da Lucia Annunziata, sui Rai3, mi è capitato di ascoltare Angelo Bonelli, leader di un partito che non vuole nuovi rigassificatori, che non vuole sentire parlare di nucleare, che non vuole sentire parlare di carbone, dire che per iilsono i, che incidentalmente hanno appena dato l’ok a cinque nuovi rigassificatori, a un utilizzo ulteriore delle centrali a carbone e che ...

