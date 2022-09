Che imbarazzo la fiction Rai in replica ad inizio stagione!

(Di martedì 13 settembre 2022) Le Indagini di Lolita Lobosco Parte questa sera la tanto attesa stagione 2022/2023 dellaRai, e lo fa con un’eroina amatissima dal pubblico, la Lolita Lobosco di Luisa Ranieri. Domani, invece, arriverà il suo amico e più illustre collega, l’adorato e sempiterno Commissario Montalbano, interpretato dal marito della Ranieri, Luca Zingaretti. Peccato che entrambi i titoli che li vedono protagonisti saranno in(Montalbano in versione restaurata, ma cambia poco) e per vedere finalmente qualcosa di nuovo nell’ambito Raioccorrerà aspettare il 25 settembre, quando debutterà la seconda stagione di Mina Settembre. Lo scorso anno, in quello stesso giorno, nel prime time di Rai 1 erano già andate in onda quattro prime tv del genere seriale (come si legge nel calendario completo delle partenze 2021/2022). La ...

GiusCandela : La carriera di Diaco è un mistero, televisivamente è negato, l'amicizia con la Meloni ecc. Ma il punto è proprio te… - mauroberruto : Agenda #Calenda: 1. farsi eleggere dal PD. 2. lasciarlo. 3. dare ordini al PD. 4. allearsi per 48h. 5. allinearsi a… - FratellidItalia : ?? Nonostante le sue decisioni insostenibili sui #banchiarotelle e le scelte sbagliate continua a lanciare accuse a… - losver12447283 : RT @mancomortaa: la gente che gli sta veramente voltando le spalle dopo che per quasi un anno l'avete chiamato 'protetto' onestamente che i… - mybibiIhiIIs : ma che imbarazzo, ma che davvero fanno... -

InsideOver

Inizialmente il paziente ha tergiversato in evidente. Ma comprendendo la gravità della ... Sappiamo benissimoi rapporti sessuali consumati senza protezione possono provocare dei seri ......ognie l'può essere ribaltato in divertimento e leggerezza. Una missione non semplice quella di Nudi per la vita , ma Mara Maionchi è prontissima per gridare a tutti e a tutte... Kadyrov mette in imbarazzo Mosca, e scoppia un altro mistero "Letta ha detto che l'endorsement di Trump è un imbarazzo per me Letta si è distratto, sa che io ho querelato quell'articolo di giornale Evidentemente non è ...Roma, 13 set. (LaPresse) - "Letta ha detto che l'endorsement di Trump è un imbarazzo per me Letta si è distratto, sa che io ho querelato quell'articolo di ...