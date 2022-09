Charlene e Alberto Di Monaco | l’annuncio improvviso sconvolge tutti | cosa sta succedendo

(Di martedì 13 settembre 2022) La principessadiè stata mesi lontana dal suo regno a causa di un viaggio in Africa, durante il quale sono sopraggiunti dei problemi di salute che le hanno fatto spostate di continuo la data di rientro. Ora la moglie del principeha definitivamente fatto ritorno dai suoi cari lo scorso aprile e da allora si è lentamente reintegrata nella vita pubblica, partecipando a diversi eventi ufficiale col compagno e serate di gala. L’ultimo, in ordine di tempo, si è svolto nella città di Peille e ha a che fare con un nuovo progetto dell’ex nuotatrice. Vendiamo nel dettaglioimportate che i due hanno fatto ai loro sudditi.Il principee la principessadiin questi giorni hanno fatto un annuncio inaspettato ai loro ...

MonacoTribuneIT : La Principessa Charlène sarà la Presidente del futuro rifugio della Société Protectrice des Animaux (SPA) di Monaco… - zazoomblog : Charlene di Monaco il bacio con Alberto per il nuovo annuncio - #Charlene #Monaco #bacio #Alberto - leonardometalli : Leonardo Metalli intervista Andrea Bocelli @ matrimonio Charlene & Alberto - VanityFairIt : Quest'anno, con papà Alberto di Monaco, c'era anche mamma Charlène ad accompagnare i gemellini a scuola nel loro pr… - MediasetTgcom24 : La principessa Charlene e Alberto di Monaco al picnic: guarda cosa è successo #albertodimonaco #principessa… -

di Monacodi Monaco, il bacio conè incantevole con suo marito. I due si tengono per mano durante la posa della prima pietra, parlano fitti fitti ...SEMPRE ELEGANTE - Perfetta nella sua semplicità - mocassini, pantaloni neri, camicia bianca - Charlène ha posato col marito la prima pietra di un rifugia della Spa di Monaco, che non è un centro ...Dopo la lunga assenza della principessa Charlene e le voci di crisi nera che aleggiano sul loro rapporto, Alberto di Monaco e la sua consorte rispondono a fatti (e immagini) mostrandosi mano nella man ...I principi hanno posato la prima pietra di un rifugio per animali in pericolo. E non hanno lesinato affettuosità: sono arrivati mano nella mano, si sono scambiati ...