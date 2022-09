Charlene di Monaco, il bacio con Alberto per il nuovo annuncio (Di martedì 13 settembre 2022) Charlene e Alberto di Monaco hanno lasciato tutti piacevolmente stupiti quando si sono presi per mano e si sono scambiati un bacio durante un evento pubblico. La coppia non è mai stata così affettuosa e mai aveva mostrato un tale grado di intimità. Non solo, la Principessa è apparsa raggiante e in splendida forma, complice il look meraviglioso assolutamente da copiare. Bastano infatti una camicia bianca e dei pantaloni neri perché eleganza e classe trionfino. Ma procediamo con ordine. Charlene di Monaco, la camicia bianca perfetta Charlene di Monaco ha accompagnato suo marito Alberto a Peille, nelle Alpi Marittime, per la posa della prima pietra di un rifugio della SPA, la Società per la Protezione degli Animali di ... Leggi su dilei (Di martedì 13 settembre 2022)dihanno lasciato tutti piacevolmente stupiti quando si sono presi per mano e si sono scambiati undurante un evento pubblico. La coppia non è mai stata così affettuosa e mai aveva mostrato un tale grado di intimità. Non solo, la Principessa è apparsa raggiante e in splendida forma, complice il look meraviglioso assolutamente da copiare. Bastano infatti una camicia bianca e dei pantaloni neri perché eleganza e classe trionfino. Ma procediamo con ordine.di, la camicia bianca perfettadiha accompagnato suo maritoa Peille, nelle Alpi Marittime, per la posa della prima pietra di un rifugio della SPA, la Società per la Protezione degli Animali di ...

