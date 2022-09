Champions, Viktoria Plzen-Inter 0-2: gol di Dzeko e Dumfries (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Inter supera senza problemi l’ostacolo Viktoria Plzen 2-0 nella seconda gara del gruppo C di Champions League. In Repubblica ceca agli uomini di Inzaghi basta un gol per tempo con Dzeko (al settimo gol contro il Viktoria Plzen con le maglie di Roma e Inter) al 20? e Dumfries al 70? per avere la meglio dei cechi, rimasti in dieci dal 61? per l’espulsione di Bucha. I nerazzurri trovano così la prima vittoria e salgono a 3 punti raggiungendo Bayern Monaco e Barcellona che si affronteranno questa sera in Germania. Inzaghi per la sfida copn il Viktoria sceglie la rotazione tra i pali, con Onana confermato per la Champions al posto di Handanovic. Novità in difesa, c’è Acerbi al centro, ... Leggi su funweek (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – L’supera senza problemi l’ostacolo2-0 nella seconda gara del gruppo C diLeague. In Repubblica ceca agli uomini di Inzaghi basta un gol per tempo con(al settimo gol contro ilcon le maglie di Roma e) al 20? eal 70? per avere la meglio dei cechi, rimasti in dieci dal 61? per l’espulsione di Bucha. I nerazzurri trovano così la prima vittoria e salgono a 3 punti raggiungendo Bayern Monaco e Barcellona che si affronteranno questa sera in Germania. Inzaghi per la sfida copn ilsceglie la rotazione tra i pali, con Onana confermato per laal posto di Handanovic. Novità in difesa, c’è Acerbi al centro, ...

