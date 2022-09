Champions | Schmidt lancia Benfica | all' attacco anche con Juve

(Di martedì 13 settembre 2022) Nessun timore reverenziale, anzi nelci sono grande consapevolezza e autostima dopo le undici vittorie in undici partite. "Sono stato accolto bene, ma siamo soltanto all'inizio - dice Roger ...

Conferenza stampa: il tecnico del Benfica parla alla vigilia del match diLeague contro la Juve Roger, tecnico del Benfica, ha parlato alla vigilia del match con la Juve. LE PAROLE ...Allegri ha detto che sarà una partita importante ma non decisiva, "E io lo condivido - risponde- anche se la fase a gironi è breve e ci saranno tante gare ravvicinate: il nostro obiettivo è ...Nessun timore reverenziale, anzi nel Benfica ci sono grande consapevolezza e autostima dopo le undici vittorie in undici partite. (ANSA) ...I lusitani si presentano a Torino con una striscia di undici vittorie consecutive. Il tecnico tedesco: "Sarà una gara difficile per la ...