CHAMPIONS LEAGUE | LIVERPOOL AD ANFIELD PER RIALZARE LA TESTA

Dopo aver perso la prima partita stagionale in CHAMPIONS LEAGUE contro il Napoli, il LIVERPOOL affronterà ad ANFIELD, l'Ajax, questa sera alle 21. La squadra di Klopp, ha cominciato la proprio stagione a ritmi decisamente bassi; in Premier, il LIVERPOOL, si trova attualmente in settima posizione, dopo aver ottenuto nove punti nelle prime sei partite, arrivati grazie alle due vittorie contro Newcastle e Bournemouth e i tre pareggi contro Fulham, Crystal Palace e Everton. Nella prima partita di CHAMPIONS LEAGUE, il LIVERPOOL è stato battuto 4-1 dal Napoli; una sconfitta che ha evidenziato come questa squadra sia decisamente lontana da quella vista l'anno scorso, capace di arrivare in finale di CHAMPIONS, poi persa, soprattutto a causa ...

