CHAMPIONS LEAGUE | JUVENTUS-BENFICA | OBBLIGATORIO VINCERE

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Psg, la, è chiamata ala partita dell’Allianz Stadium, contro il, per non complicare ancora di più il passaggio del girone. La squadra bianconera però, arriva alla partita didopo il pareggio deludente in campionato contro la Salernitana; partita che ha sottolineato, ancora una volta, i limiti della squadra di Allegri in questa stagione e che ha fatto molto discutere a causa del gol annullato a Milik all’ultimo minuto, che avrebbe permesso ai bianconeri di trovare la vittoria dopo essere andati sotto di due gol già nel primo tempo. I problemi della Juve, sono causati anche dalle tante assenze; contro il, saranno sicuramente ancora out Chiesa e Pogba. Da valutare è la condizione di Di Maria, che da inizio anno si è già ...