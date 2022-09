Champions League, il Napoli cerca il bis in Scozia: in quota gli uomini di Spalletti favoriti contro i Rangers (Di martedì 13 settembre 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da tre vittorie consecutive, tra cui spicca il poker contro il Liverpool, cerca la seconda vittoria europea... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Ildi Luciano, reduce da tre vittorie consecutive, tra cui spicca il pokeril Liverpool,la seconda vittoria europea...

juventusfc : Buongiorno! ???? ?? Domani c'è la Champions League ? - juventusfc : Vivi lo spettacolo della Champions League allo stadio ??? Juventus - Maccabi Haifa ???? Vendita aperta per i member ?? - claudioruss : #RangersNapoli - niente logo Champions a centrocampo, nessun inno UEFA Champions League, minuto di silenzio, lutto… - sportli26181512 : Bayern Monaco-Barcellona, ritorno amaro da ex per Lewandowski: ko e occasioni sprecate: Non ha avuto il ritorno che… - MomentiCalcio : Champions League, terminate le gare del martedì: ecco tutti i risultati finali -