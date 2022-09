Champions League | come vedere Juventus-Benfica gratis

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 settembre 2022) Dimenticare il caos in campionato e mettere lanel mirino. Per l’allenatore della, Massimiliano Allegri, “la Salernitana è un argomento chiuso” e mette così un punto alle polemiche per il controverso fuorigioco non annullato dal Var, che ha negato il 3-2 sul finale di partita contro i campani. Dopo la sconfitta contro il Paris Saint Germain, lasi gioca il secondo posto con il. Motivo per il quale la sfida di domani nella seconda giornata del girone H può diventare determinante. Il tecnico bianconero cerca però di stemperare la tensione e in conferenza ripete che la gara contro i lusitani “non è decisiva, ma è importante”.: le parole di Allegri Prima della gara contro il Psg, ...