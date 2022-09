Champions League: Bayern Monaco batte Barcellona, il Liverpool si salva, colpaccio Leverkusen (Di martedì 13 settembre 2022) Ricca serata di Champions League. Il Bayern Monaco ha sconfitto il Barcellona con un secco 2-0 di fronte al proprio pubblico: Hernandez e Sane hanno chiuso il big match di giornata nel giro di quattro minuti in apertura del secondo tempo. I tedeschi si confermano in testa al gruppo C davanti agli spagnoli e all’Inter, che nel pomeriggio ha regolato il Viktoria Plzen per 2-0 con le reti di Dzeko e Dumfries. Grande prestazione del Bayer Leverkusen che ha annichilito l’Atletico Madrid per 2-0 in casa: Andrich all’84mo e Diaby all’87mo minuto permettono ai tedeschi di agganciare gli spagnoli al secondo posto nel gruppo B, con tre punti di distacco dal Brugge, capace di travolgere il Porto con un secco 4-0. Il Liverpool si è salvato contro l’Ajax all’ultimo ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Ricca serata di. Ilha sconfitto ilcon un secco 2-0 di fronte al proprio pubblico: Hernandez e Sane hanno chiuso il big match di giornata nel giro di quattro minuti in apertura del secondo tempo. I tedeschi si confermano in testa al gruppo C davanti agli spagnoli e all’Inter, che nel pomeriggio ha regolato il Viktoria Plzen per 2-0 con le reti di Dzeko e Dumfries. Grande prestazione del Bayerche ha annichilito l’Atletico Madrid per 2-0 in casa: Andrich all’84mo e Diaby all’87mo minuto permettono ai tedeschi di agganciare gli spagnoli al secondo posto nel gruppo B, con tre punti di distacco dal Brugge, capace di travolgere il Porto con un secco 4-0. Ilsi èto contro l’Ajax all’ultimo ...

juventusfc : Buongiorno! ???? ?? Domani c'è la Champions League ? - juventusfc : Vivi lo spettacolo della Champions League allo stadio ??? Juventus - Maccabi Haifa ???? Vendita aperta per i member ?? - claudioruss : #RangersNapoli - niente logo Champions a centrocampo, nessun inno UEFA Champions League, minuto di silenzio, lutto… - CMercatoNews : ????#Champions, il #Bayern piega il #Barcellona con #Hernandez e #Sane: passa anche il #Liverpool in extremis, croll… - VittorioOsimhen : RT @FraGaliero3: Per consigli sulla champions league sapete a chi rivolgervi -