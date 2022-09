Champions, Europa e Conference League, statistiche seconda giornata: tanti scontri inediti per le italiane (Di martedì 13 settembre 2022) seconda giornata della fase a gironi di Champions League, per il gruppo C stasera alle 18,45 l’Inter fa visita al Viktoria Plzen: primo confronto assoluto tra le due squadre, arbitra lo svizzero Scharer. Alle 21,00 il Bayern Monaco ospita il Barcellona, per il gruppo E domani alle 18,45 il Milan ospita la Dinamo Zagabria: settimo scontro diretto nelle competizioni europee, nei sei precedenti i rossoneri hanno vinto quattro volte (per il resto un pareggio e una sconfitta). Dirige lo spagnolo Jesùs Gil Manzano, alle 21,00 il Chelsea riceve il Salisburgo. Nel gruppo A domani alle 21,00 il Napoli fa visita ai Rangers: prima sfida assoluta tra le due compagini, arbitra lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5. Stasera alla stessa ora il Liverpool attende l’Ajax, per il gruppo ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022)della fase a gironi di, per il gruppo C stasera alle 18,45 l’Inter fa visita al Viktoria Plzen: primo confronto assoluto tra le due squadre, arbitra lo svizzero Scharer. Alle 21,00 il Bayern Monaco ospita il Barcellona, per il gruppo E domani alle 18,45 il Milan ospita la Dinamo Zagabria: settimo scontro diretto nelle competizioni europee, nei sei precedenti i rossoneri hanno vinto quattro volte (per il resto un pareggio e una sconfitta). Dirige lo spagnolo Jesùs Gil Manzano, alle 21,00 il Chelsea riceve il Salisburgo. Nel gruppo A domani alle 21,00 il Napoli fa visita ai Rangers: prima sfida assoluta tra le due compagini, arbitra lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5. Stasera alla stessa ora il Liverpool attende l’Ajax, per il gruppo ...

