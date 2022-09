Champions | Bayern-Monaco-Barcellona 2-0

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilsi impone 2-0 sulnella seconda gara del gruppo C diLeague. I tedeschi si portano così a 6 punti davanti a Barca e Inter con 3 e il Viktoria Plzen a 0. La squadra di Julian Nagelsmann ha dimostrato la sua forza chiudendo la gara nel giro di cinque minuti con le reti al 50? di Hernández e al 54? di Sané. Lewandowski, il grande ex della gara, ha provato in tutti i modi a segnare ma senza successo ed ha anche servito un bel pallone filtrante per Pedri che ha colpito il palo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Era la sua notte, quella del ritorno all' Allianz Arena dopo il grande trasferimento dell'estate dalMonaco al Barcellona . Ma per Robert Lewandowski la sfida diLeague si è chiusa in modo amaro con una sconfitta per 2 - 0, in una gara dove il polacco ha sprecato le quattro occasioni ...Marcelo Brozovic mette nero su bianco la tabella perché l' Inter si giochi, fino alla fine, il girone C, quello che comprende anche ilMonaco. Con il successo di questa sera (martedì) per 2 - ...