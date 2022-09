Champions | Ancelotti ' Real Madrid vuole vincere di nuovo'

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo il successo in casa del Celtic nella prima giornata del gruppo F, ilmercoledì sera alle 21 ospiterà il Lipsia per provare a consolidare il primo posto nel girone diLeague. ...

... il Real Madrid mercoledì sera alle 21 ospiterà il Lipsia per provare a consolidare il primo posto nel girone diLeague., dopo il successo nella scorsa edizione, spera di ...Nella serata di domani, il Real Madrid ospiterà il Lipsia al Santiago Bernabeu per la seconda giornata della fase a gironi di UEFALeague. Il tecnico del Blancos ha parlato poco fa in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "È un torneo che sentiamo parecchio, è davvero fondamentale. Siamo felici ...Dopo il successo in casa del Celtic nella prima giornata del gruppo F, il Real Madrid mercoledì sera alle 21 ospiterà il Lipsia per provare a consolidare il primo posto nel girone di Champions League.Il tecnico di Reggiolo parla dell'emozione del Real nel giocare la Champions al Bernabeu, oltre a riconoscere il Lipsia come un'ottima squadra.