Cevedale | imprenditore caduto durante un’escursione perché non era legato La guida alpina dovrà risarcirlo

(Di martedì 13 settembre 2022) Oltre sessantamila euro di risarcimento. È la cifra cheessere pagata da unaall’che nel 2016 cadde in un crepaccio. La, secondo la sentenza del tribunale di Lecco, non ha ottemperato ai propri doveri: avrebbe dovuto legare in cordata tutti le dodici persone che erano con lui sul. In questo modo l’, rimasto ferito nella caduta, si sarebbe forse salvato. L’incidente è avvenutoun’ascensione sugli sci:il percorso, un crepaccio si è aperto sotto i piedi dell’uomo, che era il quinto della fila. Dopo la caduta è dovuto intervenire il soccorso alpino per estrarre l’, rimasto ...

...scialpinisti che stava accompagnando quella mattina del 4 marzo 2016 sulla cima del monte,... E proprio in uno di questi , a poche centinaia di metri dalla cima, undel Lido di ...L'incidente L'incidente si verificò nel marzo del 2016, durante un'escursione scialpinistica sul monte, coordinata da una guida alpina del luogo, alla quale l'lidense prese ... Cevedale, imprenditore caduto durante un’escursione perché non era legato L’incidente nel 2016, sul monte Cevedale: frattura a una tibia e menomazione permanente per un imprenditore del Lido di Venezia. La sentenza a Lecco: per l’omissione, la guida pagherà 60 mila euro di ...VENEZIA - Scivolò in un crepaccio durante un’escursione in montagna: dovrà essere risarcito dalla guida alpina che lo accompagnava, il quale decise di non legare in cordata ...