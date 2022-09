C'è la crisi ma i libri di scuola quasi nuovi finiscono tra i rifiuti (Di martedì 13 settembre 2022) Centinaia di volumi scolastici gettati via perché già obsoleti. I libri, continuamente aggiornati anche senza motivo, hanno ormai vita brevissima Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Centinaia di volumi scolastici gettati via perché già obsoleti. I, continuamente aggiornati anche senza motivo, hanno ormai vita brevissima

liviopartiti : Sei #musei sfidano le crisi globali. Dialogo tra #SimoneVerde e il #giornalista #PaoloConti per #VoltarePagina il… - GaeDeRoberto : Immagino i libri di storia: Nel 2022, complice la crisi economica e politica internazionale l'Italia elegge Giorgi… - tbssof : La scuola non è ancora iniziata e ho già avuto una crisi di pianto sui libri pensando a quello che dovrò fare tutto bene - amenoklean : siamo entrati in crisi energetica. Ma anche in ritardo noi siamo l'occidente e la supereremo come fù superata brill… - Armando88113158 : @christi35368370 @marattin ANCHE la Spagna, che dal 40% circa di debito pubblico ha superato il 100% in pochi mesi.… -