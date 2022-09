Cattedre vacanti | la scuola è iniziata ma mancano 200mila insegnanti e 500 presidi | convocazioni da GPS e messa a disposizione Voglioinsegnare it

(Di martedì 13 settembre 2022) Anche quest’anno ledalle graduatorie, le GPS, non basteranno, e le scuole saranno costrette a convocare i docenti da, in particolare in Nord Italia. Lae ci sonoSecondo i sindacaticircadocenti e 15mila amministrativi, e non sono stati nominati circa 500 dirigenti previsti dall’organico. L'articolo .

"Il ministro solo qualche giorno fa aveva dichiarato che non ci sarebbero stati problemi per il reclutamento dei docenti, ma la realtà ci racconta un'altra storia: sono migliaia le, ...... che non possono essere assegnate al ruolo, sia perché mancano docenti specializzati, sia perché sonocon scadenza 30 giugno. È un tecnicismo che permette allo Stato di risparmiare un paio ...Resta irrisolto il nodo cattedre, ma questo succedeva pure nel pre-Covid: almeno 300 posti ancora vacanti in provincia, atteso forse domani martedì 13 settembre il secondo turno di nomina dei supplent ...Primo giorno di scuola per decine di migliaia di studenti. Per tutta la settimana quasi tutta Italia ritornerà tra i banchi e nel mondo della scuola si torna a parlare di criticità da affrontare. Il d ...