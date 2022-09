Caso Omerovic | i pm | «Gli agenti hanno agito senza mandato di perquisizione»

(Di martedì 13 settembre 2022) La Procura di Roma non ha emesso nessundinei confronti di Hasib. È questo l’ultimo dettaglio emerso dalle indagini dei pm di Roma suldl 36enne precipitato dalla finestra di un appartamento nella capitale durante unadella polizia., 36 anni, è un uomo sordo dalla nascita di origine rom, che si trova in coma da dopo la caduta. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Toccherà agli inquirenti chiarire se si sia trattata di unacoordinata da un funzionario oppure di una decisione presa in autonomia daglida qualche anno vive in un alloggio popolare del quartiere Primavalle. Nei mesi scorsi, alcuni residenti si erano ...

Secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato all'attenzione dei poliziotti del commissariato Primavalle che il giorno dopo si sono presentati in 4, tre uomini e una donna, a casa di Omerovic. ROMA - Era rimasto a casa per badare alla sorella disabile mentre il resto della famiglia era in giro a far compere, lo hanno ritrovato in coma dopo un volo di circa nove metri.