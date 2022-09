Cartella esattoriale: dopo quanto arriva se non paghi il bollo auto (Di martedì 13 settembre 2022) Il bollo auto non pagato per molto tempo mette a rischio il titolare di ricevere una Cartella esattoriale. dopo quanto? Tuti gli automobilisti italiani sanno che ogni anno devono pagare il bollo auto. È un’imposta regionale il cui importo varia in base a determinati fattori: regione di residenza, cilindrata, impatto ambientale del veicolo. Si deve L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 13 settembre 2022) Ilnon pagato per molto tempo mette a rischio il titolare di ricevere una? Tuti glimobilisti italiani sanno che ogni anno devono pagare il. È un’imposta regionale il cui importo varia in base a determinati fattori: regione di residenza, cilindrata, impatto ambientale del veicolo. Si deve L'articolo proviene da Consumatore.com.

wam_the : Come vedo la data di una cartella esattoriale e perché farlo - MuceliAlessio : Per le cartelle in essere: “saldo e stralcio” fino a tre mila euro per le persone in difficoltà e per le situazioni… - Carlogiovixxx : @GuidoCrosetto Faccia simpatica? Come una cartella esattoriale della gerit - rogermilano67 : RT @fdi_TS: ?? Per le cartelle in essere: “saldo e stralcio” fino a tre mila euro per le persone in difficoltà e per le situazioni che prece… - FratellidItalia : RT @fdi_TS: ?? Per le cartelle in essere: “saldo e stralcio” fino a tre mila euro per le persone in difficoltà e per le situazioni che prece… -