Caro energia, verso taglio obbligatorio consumi: il piano UE (Di martedì 13 settembre 2022) Con l’arrivo dell’inverno e la guerra in Ucraina ancora lontana da una soluzione, si pensa al taglio obbligatorio ai consumi di elettricità, almeno nelle ore di punta. Caro energia, il piano UE Bruxelles, infatti, si appresta a varare la prima parte del pacchetto sull’energia mettendo sul tavolo innanzitutto la riduzione della domanda elettrica, oltre alla tassazione sugli extra-profitti per le multinazionali dell’energia e al contributo di solidarietà da parte delle società che lavorano i combustili fossili. Nel dettaglio, il taglio ai consumi sarà obbligatorio nel target ma non nella forma. L’Ue, infatti, individuerà una cifra mensile di riduzione del consumo – che dovrebbe aggirarsi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 settembre 2022) Con l’arrivo dell’inverno e la guerra in Ucraina ancora lontana da una soluzione, si pensa alaidi elettricità, almeno nelle ore di punta., ilUE Bruxelles, infatti, si appresta a varare la prima parte del pacchetto sull’mettendo sul tavolo innanzitutto la riduzione della domanda elettrica, oltre alla tassazione sugli extra-profitti per le multinazionali dell’e al contributo di solidarietà da parte delle società che lavorano i combustili fossili. Nel det, ilaisarànel target ma non nella forma. L’Ue, infatti, individuerà una cifra mensile di riduzione del consumo – che dovrebbe aggirarsi ...

petergomezblog : Caro energia, gli interessi della Norvegia: ora è primo fornitore di gas alla Ue. In sette mesi 60 miliardi di rica… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - Elisabe94838092 : RT @fattoquotidiano: Caro energia, l’analisi: “Dal governo aiuti anche a chi non ne ha bisogno, nessun incentivo al risparmio e troppo poco… - Mariang47614228 : RT @_04Carmen20: Il piano per contrastare il caro energia è un taglio dei consumi. Come se per contrastare il caro alimenti ti inducessero… -