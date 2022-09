Caro Energia, settimana corta a scuola | Le parole del Ministro dell’Istruzione in Tv (Di martedì 13 settembre 2022) La crisi energetica si fa sempre più grave e adesso al centro della polemica c’è anche l’idea di proporre la settimana corta ai milioni di studenti che iniziano l’anno scolastico in questi giorni. Queste le dichiarazioni del Ministro. settimana corta a scuola (fonte web)Si parla di oltre 7 milioni di ragazzi che in questi giorni stanno tornando tra i banchi di scuola pronti a riaffrontare un anno impegnativo. Questi ultimi periodi non sono certo stati facili per loro. Una lunga interruzione per il lockdown, il rientro con le mascherine, il distanziamento e adesso la proposta di accorciare la settimana di lezioni. Il rientro a scuola tra le polemiche I ragazzi fin da subito hanno dimostrato di avere coraggio e ... Leggi su topicnews (Di martedì 13 settembre 2022) La crisi energetica si fa sempre più grave e adesso al centro della polemica c’è anche l’idea di proporre laai milioni di studenti che iniziano l’anno scolastico in questi giorni. Queste le dichiarazioni del(fonte web)Si parla di oltre 7 milioni di ragazzi che in questi giorni stanno tornando tra i banchi dipronti a riaffrontare un anno impegnativo. Questi ultimi periodi non sono certo stati facili per loro. Una lunga interruzione per il lockdown, il rientro con le mascherine, il distanziamento e adesso la proposta di accorciare ladi lezioni. Il rientro atra le polemiche I ragazzi fin da subito hanno dimostrato di avere coraggio e ...

petergomezblog : Caro energia, gli interessi della Norvegia: ora è primo fornitore di gas alla Ue. In sette mesi 60 miliardi di rica… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - fattoquotidiano : Caro energia, l’analisi: “Dal governo aiuti anche a chi non ne ha bisogno, nessun incentivo al risparmio e troppo p… - mixc7 : RT @byoblu: La crisi dei cantieri si sta abbattendo sull’attuazione del #PNRR. L’aumento delle materie prime e il caro energia potrebbe cau… - La7tv : #tagada Caro-energia: i caseifici in ginocchio -