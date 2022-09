Caro energia, Salvini: “Subito 30 miliardi di debito. Meloni non vede urgenza ma rischiamo di vincere elezioni con Paese in ginocchio” (Di martedì 13 settembre 2022) “Siamo di fronte a una grande emergenza, ci stiamo avvicinando a un secondo covid che già sta iniziando a fare strage di posti di lavoro e mi sconcerta che qualche collega politico non colga la gravità della situazione. Qua rischiamo di vincere le elezioni ma di ereditare un Paese in ginocchio. Faccio appello a Letta e alla Meloni: uniamoci, mettendo 30 miliardi sul tavolo per bloccare l’aumento delle bollette su luce e gas. Se l’Europa per far qualcosa aspetta dicembre noi cosa facciamo, aspettiamo Godot?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal leader della Lega Matteo Salvini, che rifila una frecciata all’alleata della sua coalizione, Giorgia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) “Siamo di fronte a una grande emergenza, ci stiamo avvicinando a un secondo covid che già sta iniziando a fare strage di posti di lavoro e mi sconcerta che qualche collega politico non colga la gravità della situazione. Quadilema di ereditare unin. Faccio appello a Letta e alla: uniamoci, mettendo 30sul tavolo per bloccare l’aumento delle bollette su luce e gas. Se l’Europa per far qualcosa aspetta dicembre noi cosa facciamo, aspettiamo Godot?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal leader della Lega Matteo, che rifila una frecciata all’alleata della sua coalizione, Giorgia ...

