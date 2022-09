Caro energia, l’analisi: “Dal governo aiuti anche a chi non ne ha bisogno, nessun incentivo al risparmio e troppo poco per sbloccare le rinnovabili” (Di martedì 13 settembre 2022) Il governo Draghi ha stanziato finora circa 50 miliardi di aiuti a pioggia per rispondere al Caro energia. Ma l’ha fatto senza dare priorità agli utenti più vulnerabili, dunque sovvenzionando “i consumi di tutti, incluse le seconde case“. Cosa che ha fatto lievitare il conto per le casse pubbliche senza risolvere i problemi: non a caso ora si cercano altre risorse per varare un nuovo decreto. Nel frattempo poco è stato fatto sul fronte dei risparmi – il Piano per ridurre i consumi è stato pubblicato solo pochi giorni fa e non riguarda l’industria – e non è stata messa in campo una strategia di sostituzione strutturale del gas con le rinnovabili. E’ l’analisi del think tank indipendente per il clima Ecco, che chiede di rivedere i meccanismi di sostegno, incentivare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) IlDraghi ha stanziato finora circa 50 miliardi dia pioggia per rispondere al. Ma l’ha fatto senza dare priorità agli utenti più vulnerabili, dunque sovvenzionando “i consumi di tutti, incluse le seconde case“. Cosa che ha fatto lievitare il conto per le casse pubbliche senza risolvere i problemi: non a caso ora si cercano altre risorse per varare un nuovo decreto. Nel frattempoè stato fatto sul fronte dei risparmi – il Piano per ridurre i consumi è stato pubblicato solo pochi giorni fa e non riguarda l’industria – e non è stata messa in campo una strategia di sostituzione strutturale del gas con le. E’del think tank indipendente per il clima Ecco, che chiede di rivedere i meccanismi di sostegno, incentivare la ...

petergomezblog : Caro energia, gli interessi della Norvegia: ora è primo fornitore di gas alla Ue. In sette mesi 60 miliardi di rica… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - augusto_amato : Cortocircuito 'verde': i vincoli paesaggisti bloccano le energie rinnovabili - Elisabe94838092 : RT @GiancarloDeRisi: Ma l'Europa non doveva garantire gli approvvigionamenti di energia? Come dicono invece a Bruxelles avremo un inverno p… -