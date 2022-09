Caro-energia, in arrivo nuovi aiuti dal Governo. Ue verso il taglio dei consumi (Di martedì 13 settembre 2022) Entro la fine di questa settimana è atteso il nuovo decreto del Governo contro il Caro-energia. In totale, tra il Dl aiuti bis e il ter, le misure valgono oltre 30 miliardi di euro di sostegni. Cosa prevede il nuovo Dl aiuti Azzeramento dei rincari in bolletta per famiglie con redditi bassi, con Isee che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Entro la fine di questa settimana è atteso il nuovo decreto delcontro il. In totale, tra il Dlbis e il ter, le misure valgono oltre 30 miliardi di euro di sostegni. Cosa prevede il nuovo DlAzzeramento dei rincari in bolletta per famiglie con redditi bassi, con Isee che L'articolo proviene da Inews24.it.

