Caro energia, i benzinai chiedono aiuto alle compagnie petrolifere: "Così è a rischio l'intera rete" (Di martedì 13 settembre 2022) I rincari di energia stanno mettendo in ginocchio i benzinai. Le associazioni di categoria che rappresentano i gestori di distributori di carburanti- Fegisc Confcommercio, Faib Confesercenti e Fegica Cisl- hanno chiesto alle compagnie petrolifere in un'accorata lettera congiunta un intervento urgente a sostegno della rete. L'aumento- da 3 fino a 4 se non 5 volte- del prezzo del Kwh pagato ante crisi, a margini che restano estremamente risicati e invariati, rischia infatti di provocare una miscela dirompente per una categoria che si trova ad affrontare un difficile tornante della propria storia, dopo quello determinato dalla pandemia. I benzinai denunciano affanno e grande sofferenza economica, a seguito dell'aumento esponenziale del prezzo ...

