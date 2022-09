Caro energia, i benzinai chiedono aiuto alle compagnie petrolifere: «Così è a rischio l’intera rete» (Di martedì 13 settembre 2022) Prezzi in salita. Renato Mora, presidente del gruppo Gestori distributori carburante di Ascom Confcommercio Bergamo, illustra una situazione preoccupante: «A differenza di altre imprese, per onorare i contratti con le compagnie non possiamo agire sui prezzi del carburante, né avere la flessibilità necessaria per condurre un’azienda in termini economici e autonomi». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 13 settembre 2022) Prezzi in salita. Renato Mora, presidente del gruppo Gestori distributori carburante di Ascom Confcommercio Bergamo, illustra una situazione preoccupante: «A differenza di altre imprese, per onorare i contratti con lenon possiamo agire sui prezzi del carburante, né avere la flessibilità necessaria per condurre un’azienda in termini economici e autonomi».

