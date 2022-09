Caro energia, ecco il piano aiuti di De Luca: a chi è rivolto e come fare richiesta (Di martedì 13 settembre 2022) La Regione Campania vara un piano da 400 milioni di euro, recuperati da fondi europei e regionali, per aiutare famiglie e imprese nell?affrontare la crisi energetica e il Caro bollette. Ad... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 settembre 2022) La Regione Campania vara unda 400 milioni di euro, recuperati da fondi europei e regionali, per aiutare famiglie e imprese nell?affrontare la crisi energetica e ilbollette. Ad...

petergomezblog : Caro energia, gli interessi della Norvegia: ora è primo fornitore di gas alla Ue. In sette mesi 60 miliardi di rica… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - fattoquotidiano : Caro energia, l’analisi: “Dal governo aiuti anche a chi non ne ha bisogno, nessun incentivo al risparmio e troppo p… - FasuloGianni : RT @AngeloBonelli1: Un articolo vergognoso ! L’ex A.d. di #Eni #Scaroni diceva che proporre le rinnovabili e’ da ubriaconi, Cingolani si e’… - Agricolae1 : @ANBI_Nazionale, caro #energia: in #Campania già 20 mln per costi energetici. Siamo al blocco di idrovore e irrigaz… -