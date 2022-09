Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo, ma governo non ci ha ascoltato” (Di martedì 13 settembre 2022) “Se questo governo ci avesse ascoltato avremmo creato le premesse a livello europeo e interno per non affrontare un autunno che era già scritto. Ho implorato Mario Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo e discutere le misure contro il Caro-energia, ma non c’è stata la volontà di farlo, c’è stata la massima chiusura”. A rivendicarlo il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di un evento organizzato dall’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili. Proprio oggi la commissione Difesa del Senato ha dato il via libera ai programmi di riarmo, con il voto contrario solamente del Movimento 5 stelle. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) “Se questoci avesseavremmo creato le premesse a livello europeo e interno per non affrontare un autunno che era già scritto. HoMariodi nonale discutere le misure contro il, ma non c’è stata la volontà di farlo, c’è stata la massima chiusura”. A rivendicarlo il presidente del M5S, Giuseppe, nel corso di un evento organizzato dall’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili. Proprio oggi la commissione Difesa del Senato ha dato il via libera ai programmi di, con il voto contrario solamente del Movimento 5 stelle. L'articolo proviene da Il Fatto ...

