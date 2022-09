Caro carburanti - Il taglio delle accise è stato prorogato al 17 ottobre (Di martedì 13 settembre 2022) Ancora una volta, il governo proroga il taglio delle accise varato a marzo per frenare il Caro carburanti. L'annuncio arriva dallo stesso esecutivo, titolare del provvedimento che proroga l'attuale scadenza del 5 ottobre: "Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione". Leggi su quattroruote (Di martedì 13 settembre 2022) Ancora una volta, il governo proroga ilvarato a marzo per frenare il. L'annuncio arriva dallo stesso esecutivo, titolare del provvedimento che proroga l'attuale scadenza del 5: "Il Ministro dell'Economia eFinanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Si estende così fino a tale data ildi 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione".

