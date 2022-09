Caro bollette, l'ultimo scandalo: luce gratis agli abusivi (Di martedì 13 settembre 2022) «Dispersione elettrica». È questo il termine «tecnico» per descrivere la fornitura di energia in assenza di contratto e con il contatore «disattivo». È quanto accade allo Spin Time, il palazzo ex Inpdap occupato nel 2013 dal movimento «Action» guidato da Andrea Alzetta, detto «Tarzan», in via di Santa Croce in Gerusalemme. Più noto forse - e non solo ai romani - per essere il palazzo dove l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, nella notte tra il 12 e il 13 maggio del 2019 si calò nel pozzetto Acea per riattaccare la corrente, staccata dall'azienda capitolina per una morosità di oltre 300mila euro. A quel tempo il contratto per la fornitura di energia elettrica era stato fatto con la Hera Spa, una multiservizi molto attiva in Emilia Romagna. Un caso, quello dell'ingerenza del Vaticano su «affari» di uno Stato estero, qual è l'Italia, che fece il giro del mondo. Tante ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) «Dispersione elettrica». È questo il termine «tecnico» per descrivere la fornitura di energia in assenza di contratto e con il contatore «disattivo». È quanto accade allo Spin Time, il palazzo ex Inpdap occupato nel 2013 dal movimento «Action» guidato da Andrea Alzetta, detto «Tarzan», in via di Santa Croce in Gerusalemme. Più noto forse - e non solo ai romani - per essere il palazzo dove l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, nella notte tra il 12 e il 13 maggio del 2019 si calò nel pozzetto Acea per riattaccare la corrente, staccata dall'azienda capitolina per una morosità di oltre 300mila euro. A quel tempo il contratto per la fornitura di energia elettrica era stato fatto con la Hera Spa, una multiservizi molto attiva in Emilia Romagna. Un caso, quello dell'ingerenza del Vaticano su «affari» di uno Stato estero, qual è l'Italia, che fece il giro del mondo. Tante ...

demagistris : Il Governo Draghi/PD/5S/Forza Italia/Italia Viva/Lega dopo lo scioglimento delle camere ha approvato ancora program… - Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - Giovann65443466 : RT @ItaliaViva: In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un'emergen… - Dorlec3 : RT @tempoweb: Caro #bollette, l'ultimo scandalo: luce gratis agli abusivi #spintime #roma #13settembre #iltempoquotidiano -