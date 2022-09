Caro bolletta, al ristorante si cena a lume di candela per risparmiare (Di martedì 13 settembre 2022) Notoriamente cenare a lume di candela è la cosa più romantica che ci sia. Ma stavolta il significato va riscontrato nel Caro bollette. La catena di ristorazione Golocious, che punta sul foodporn di qualità, ha deciso di venire incontro ai suoi clienti, i golo-heroes, realizzando una iniziativa che punta al risparmio energetico per non gravare troppo sullo scontrino. “Tra le manovre che stiamo apportando c’è la sensibilizzazione del team in cucina per gli sprechi, e la verifica dei nostri impianti per cercare di ottimizzare il più possibile i consumi. Il tutto nell’attesa che lo stato intervenga il prima possibile”, commenta Alessio Cutino, Ceo di Golocious. Per gli ideatori del marchio Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli si tratta di “un modo originale per risparmiare energia e farvi vivere ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Notoriamentere adiè la cosa più romantica che ci sia. Ma stavolta il significato va riscontrato nelbollette. La catena di ristorazione Golocious, che punta sul foodporn di qualità, ha deciso di venire incontro ai suoi clienti, i golo-heroes, realizzando una iniziativa che punta al risparmio energetico per non gravare troppo sullo scontrino. “Tra le manovre che stiamo apportando c’è la sensibilizzazione del team in cucina per gli sprechi, e la verifica dei nostri impianti per cercare di ottimizzare il più possibile i consumi. Il tutto nell’attesa che lo stato intervenga il prima possibile”, commenta Alessio Cutino, Ceo di Golocious. Per gli ideatori del marchio Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli si tratta di “un modo originale perenergia e farvi vivere ...

