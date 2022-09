Carlo III, eredità miliardaria ma neppure una sterlina in tasse di successione. Il privilegio sancito nel 1993 (Di martedì 13 settembre 2022) Il nuovo re di Gran Bretagna Carlo III non pagherà alcuna tassa sull’eredità che si appresta a ricevere dalla defunta regina Elisabetta II. Lo ricorda oggi il quotidiano britannico The Guardian spiegando che il privilegio risale ad una clausola concordata nel 1993 con l’allora primo ministro John Major, in cui qualsiasi eredità passata da “sovrano a sovrano” è esentata dal prelievo del 40% applicato abitualmente sui beni per un valore superiore a 325mila sterline. Il valore del patrimonio della corona è stimato in 15,2 miliardi di sterline (17,5 miliardi di euro). Un quarto dei profitti generati da questi beni viene attribuito alla famiglia reale. Del patrimonio fanno parte anche gli archivi reali e la collezione di dipinti, che sono detenuti dal monarca “per diritto della corona”. Questi beni non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il nuovo re di Gran BretagnaIII non pagherà alcuna tassa sull’che si appresta a ricevere dalla defunta regina Elisabetta II. Lo ricorda oggi il quotidiano britannico The Guardian spiegando che ilrisale ad una clausola concordata nelcon l’allora primo ministro John Major, in cui qualsiasipassata da “sovrano a sovrano” è esentata dal prelievo del 40% applicato abitualmente sui beni per un valore superiore a 325mila sterline. Il valore del patrimonio della corona è stimato in 15,2 miliardi di sterline (17,5 miliardi di euro). Un quarto dei profitti generati da questi beni viene attribuito alla famiglia reale. Del patrimonio fanno parte anche gli archivi reali e la collezione di dipinti, che sono detenuti dal monarca “per diritto della corona”. Questi beni non ...

