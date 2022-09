Carcere di Taranto, “carichi di lavoro massacranti”: esposti Sappe Sindacato di polizia penitenziaria (Di martedì 13 settembre 2022) “Questa Mattina il segretario regionale del Sappe , Sindacato autonomo polizia penitenziaria, insieme al segretario provinciale di Taranto si sono recati presso sezione di polizia giudiziaria della locale Procura della repubblica, per presentare n.2 esposti/denuncia di cui, uno contro i ministri della giustizia ed i vertici del DAP a partire dal 2017 ad oggi, ed uno contro l’ASL di Taranto ed i vertici regionali della sanità. L’esposto contro I responsabili politici del dicastero della Giustizia ed i vertici del DAP-dipartimento amministrazione penitenziaria è l’Extrema ratio che dei lavoratori sottoposti a carichi di lavoro massacranti triplicati in questi ultimi anni in violazione ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 settembre 2022) “Questa Mattina il segretario regionale delautonomo, insieme al segretario provinciale disi sono recati presso sezione digiudiziaria della locale Procura della repubblica, per presentare n.2/denuncia di cui, uno contro i ministri della giustizia ed i vertici del DAP a partire dal 2017 ad oggi, ed uno contro l’ASL died i vertici regionali della sanità. L’esposto contro I responsabili politici del dicastero della Giustizia ed i vertici del DAP-dipartimento amministrazioneè l’Extrema ratio che dei lavoratori sottoposti aditriplicati in questi ultimi anni in violazione ...

