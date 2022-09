Carburanti | taglio di 30 cent al litro fino al 17 ottobre Smart working prorogato sino a fine anno per fragili e genitori con figli under

telodogratis : Taglio delle accise sui carburanti, è arrivata l’ennesima mini-proroga - LogToGreen : Carburanti, taglio 30 cent/litro prorogato al 17 ottobre - Radio1Rai : ??Prorogato fino al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, Gpl e metano, per ridurre il… - iconanews : Carburanti, taglio 30 cent/litro prorogato al 17 ottobre - voceditalia : Carburanti, taglio 30 cent/litro prorogato al 17 ottobre -

... hanno firmato oggi il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Si estende così fino a tale data il..., sarà prorogato ildi 30 centesimi al litro fino al 17 ottobre. Il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno ...Proroga sulle riduzione delle accise con un taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione ...Il Governo proroga il taglio delle accise sui carburanti ma le associazioni dei consumatori insorgono: misura ridicola, emergenza da risolvere in modo serio.