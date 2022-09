Carburanti | sconto di 30 centesimi esteso al 17 ottobre

(Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 17le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Si estende così fino a tale data il taglio di 30al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.(ITALPRESS).-foto agenziafotograma.it

Nuova proroga, sempre per decreto interministeriale di Mef e Mite, per lo sconto sulle accise dei carburanti da 30 centesimi. Una nota congiunta informa che il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.