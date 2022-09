Carburanti, prezzi benzina e diesel oggi ancora in calo (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Scendono ancora i prezzi dei Carburanti alla pompa, mentre il Brent risale verso i 95 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati del diesel. Tamoil è scesa di 1 centesimo sulla benzina e di tre sul diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,723 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,725, pompe bianche 1,717), diesel a 1,828 euro/litro (-2, compagnie 1,831, pompe bianche 1,823); benzina ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Scendonodeialla pompa, mentre il Brent risale verso i 95 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di 3 centesimi al litro iconsigliati del. Tamoil è scesa di 1 centesimo sullae di tre sul. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,723 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,725, pompe bianche 1,717),a 1,828 euro/litro (-2, compagnie 1,831, pompe bianche 1,823);...

News24_it : Carburanti, prezzi benzina e diesel oggi ancora in calo - News24Italy : #Carburanti, prezzi benzina e diesel oggi ancora in calo - EugenioBerto70 : Carburanti, prezzi benzina e diesel oggi ancora in calo - lifestyleblogit : Carburanti, prezzi benzina e diesel oggi ancora in calo - - ledicoladelsud : Carburanti, prezzi benzina e diesel oggi ancora in calo -