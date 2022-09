Carburanti, il governo proroga sconto 30 cent. fino a 17 ottobre (Di martedì 13 settembre 2022) Il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto interministeriale cheal 17le ...

